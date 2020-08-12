Kafede oturan iki grup arasındaki arbede sokağa taşarken, vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada bir kişi uçan tekme attı.

İstanbul'un Aksaray ilçesine bağlı Ceylan Sokak'ta bulunan bir kafede oturan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra sokağa taşarak, kavgaya dönüştü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İki grup arasındaki kavgayı, araya giren vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kavga esnasında bir kişi yumruk savurduğu sırada karşı gruptan diğer kişi ise ona uçan tekmeyle karşılık verdi. Yumruk savuran kişinin kendini geriye çekmesiyle tekmeden son anda kurtulduğu görüldü.

Gruplar daha sonra araya giren vatandaşların ayırmasıyla dağıldı.

Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavga kamerada