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- Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden 72 yaşındaki sürücü, karşı şeritte başka bir sürücünün kullandığı araca çarptı. Kazada yaşlı sürücü hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı.
- DHA
- 02.11.2020 - 07:53
Hasan Koyuncu (72) yönetimindeki 68 AT 747 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 40'ıncı kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, İsa Bayram Dilek (23) yönetimindeki 06 CCJ 562 plakalı otomobille çarpıştı.
Saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada sürücülerden Hasan Koyuncu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü İsa Bayram Dilek de yaralandı.
YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA
Yaralı Dilek, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan Koyuncu'nun cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.