Aksaray'da İntihar etmek isteyen kişi hem kendini hem oteli yaktı

Aksaray'da İntihar etmek isteyen kişi hem kendini hem oteli yaktı

Zincirli Mahallesi'nde otel odasında üzerine benzin dökerek kendini yakmak sureti ile intihar girişiminde bulunan şahıs hem kedini hem de oteli yaktı.

Aksaray'ın Zincirli Mahallesi'ne bağlı Bankalar Caddesinde Ankara’dan Aksaray’a gelen Kamuran Y. (45) akşam saatlerinde konaklamak için kent merkezinde bulunan bir otele geldi.

BENZİNİ ÜZERİNE BOŞALTTI

Otele giriş yaparak 5. kattaki 504 numaralı odaya yerleşen Kamuran Y. saat 01.00 sıralarında çantasında getirdiği benzin dolu pet şişeyi üzerine boşalttı.

Ardından çakmakla kendini ateşe vererek intihar girişiminde bulunan Kamuran Y. alevler içinde kalırken, can havliyle otel odasındaki yatağa düştü. Yatağında tutuşmasıyla Kamuran Y. ile birlikte otel odası da yanmaya başladı.

Vücudunun birçok kısmı yanan ve ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da İntihar etmek isteyen kişi hem kendini hem oteli yaktı VİDEO

''5. KATTAN DUMAN GELİYOR''

Oteldeki resepsiyon görevlisine dışarıdan gelen bir vatandaşın “5. kattan duman çıkıyor” demesi üzerine fark edilen yangın hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Tüm ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederken, polis ekipleri oteli tahliye etti. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri itfaiye aracında bulunan merdiven vasıtası ile yangına hem dışarıdan hem de içeriden müdahale etti.

AĞIR YARALANDI

Vücudunun birçok kısmı yanan şahıs ağır yaralandı

Otel odasında yanarak ağır yaralanan Kamuran Y. itfaiye ve sağlık ekiplerince odadan çıkartılarak ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Otelin 5. katında bulunan birçok oda yanarak ve dumanın etkisiyle kullanılmaz hale geldi. AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yanan odada incelemeler yaptı. Bekar olduğu öğrenilen Kamuran Y.’nin ailevi problemleri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.