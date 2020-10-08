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    Aksaray'da jandarma aracı otomobille çarpıştı: 3'ü jandarma, 5 yaralı

    Otomobil ile jandarma minibüsü çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3'ü jandarma, 5 kişi yaralandı. 2 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
    • DHA
    • 08.10.2020 - 15:45
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    Aksaray'da jandarma aracı otomobille çarpıştı: 3'ü jandarma, 5 yaralı

    Aksaray'a bağlı Akın köyü çıkışında saat 13.00 sıralarında kaza meydana geldi.

    29 yaşındaki Osman Tufan Kurt yönetimindeki 06 LPE 16 plakalı otomobil, hatalı şerit değiştirince karşı yönden gelen 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Özer Yılmaz yönetimindeki 68 JAA 103 plakalı jandarma minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada Osman Tufan Kurt ve yanındaki Hidayet Uğurlu ile uzman çavuşlar Özer Yılmaz, Ayhan Kızılkılıç (21) ve Onur Yılmaz (28) yaralandı.

    2 YARALININ DURUMU AĞIR

    Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarından Osman Tufan Kurt ve Hidayet Uğurlu’nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Aksaray da jandarma aracı otomobille çarpıştı: 3 ü jandarma, 5 yaralı #1

    Aksaray da jandarma aracı otomobille çarpıştı: 3 ü jandarma, 5 yaralı #2

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    Aksaray da jandarma aracı otomobille çarpıştı: 3 ü jandarma, 5 yaralı #4

    Aksaray da jandarma aracı otomobille çarpıştı: 3 ü jandarma, 5 yaralı #5

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    Aksaray da jandarma aracı otomobille çarpıştı: 3 ü jandarma, 5 yaralı #8

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