Aksaray'da kaçak silah imalathanesine baskın Aksaray'da kaçak silah üretimi ve ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evinde kurduğu atölyeye jandarma tarafından düzenlenen operasyonda silah, silah malzemeleri ve uyuşturucu ele geçirildi.

İHA

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, bir kişinin evinde kaçak silah üretim atölyesi kurduğu tespit edildi. T.T. adlı şahıs, kaçak yollarla temin ettiği silahları ve üretim malzemelerini kullanarak piyasaya sürüyordu. Jandarma ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alınan T.T., yürütülen operasyonla yakalandı.

Evi silah imalathanesine dönüştürmüş

Operasyon, merkez sınırları içindeki bir adrese düzenlendi. Ev içinde yapılan aramalarda bir odanın kaçak silah atölyesi olarak kullanıldığı belirlendi. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca gövdesi, 5 adet tabanca namlusu, 54 adet tabanca yayı, 1 adet namlu açma makinesi, 15 adet tabanca kapak takımı, 8 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği, 3 adet nalbur malzemesi ile 5 gram metamfetamin, 5 gram bonzai ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.T., sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)