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İHA

Aksaray'da kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir evde kaçak sigara hazırlanarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

GİZLİ GEÇİT BULUNDU

Gerçekleştirilen operasyonda odanın içinde dolap arkasında gizli bir geçit bulan polis ekipleri dolabı çekip gizli geçitten girince kaçak sigara imalathanesine ulaştı.

Gizli bölmede 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 17 kilo kıyılmış tütün, 600 adet bandrolü kesilmiş makaron kutusu ve 696 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Öte yandan kaçakçılara yönelik 3 farklı operasyon daha düzenleyen polis ekipleri 42.5 litre sahte rakı, 10 litre sahte viski, 7 litre sahte votka, 1.90 litre alkol kiti ve aroması, 1 litre etil alkol, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 78 adet gümrük kaçağı telefon aksesuarları, 1 adet klonlanmış, 3 adet de gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonlarla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.