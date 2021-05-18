Aksaray'da kaçırılan kız çocuğu ailesine teslim edildi

Aksaray'da evlenme amacıyla kaçırılan 15 yaşındaki kız çocuğu, yapılan çalışmalar sayesinde bulundu.

Aksaray'da 20 yaşındaki Umut Ç. aynı köyde yaşayan 15 yaşındaki D.C’yi kaçırdı. Ramazan Bayramı’nın 1. günü meydana gelen olayda 1’i ağır 3 kişinin yaralanırken, jandarma ekipleri 7 şahsı gözaltına aldı.

Anne Leyla C. yaptığı açıklamada, "Valim, ben senden çocuğumu istedim, sen de bana verdin. Ama bunlar beni rahatsız ediyor. Çocuğu geri almak istiyorlar. Bizi kurtar valim, muhtarı al başımızdan herkes rahatına baksın" dedi.

VALİ AYDOĞDU ARAYA GİRDİ

Olayın ardından her iki aile ile görüşen Vali Aydoğdu bir yanlışı diğer bir yanlışla düzeltmenin doğru olmadığını belirtti. Vali Aydoğdu, “Çocuklarımıza sevgiyle yaklaşmalıyız. Çocuklar sevgiyi anne ve babanın yanında ailede almalılar. Olaydan kısa süre sonra güvenlik güçlerimiz kızımızı buldu. Burada önemli olan yapılan hatadan dönmek. Büyükler olarak size ve bizlere düşen yavrumuza sahip çıkmaktır. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir” dedi.

Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırmak için ev bastılar VİDEO ARŞİV







"HUSUMETE GEREK YOK"

İki ailenin büyükleri de Vali Hamza Aydoğdu’nun huzurunda sarılarak husumete gerek olmadığını, yaşanan olayın çözüme kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Jandarma ekipleri D.C.’yi kısa sürede buldu. D.C. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı.





"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Kızlarına kavuşan anne Leyla C. ve baba Şakir C. çifti kızlarına kavuştukları için çok sevindiklerini söyledi. Leyla C, “Valimden Allah razı olsun beni çocuğuma kavuşturdu” şeklinde konuştu. Kızına sağ salim kavuştuğunu belirten baba Şakir C. ise “Devletimizden Allah razı olsun valimiz ve devlet büyüklerimiz koşturdu kızıma kavuştum” ifadelerini kullandı.





"İŞİ TATLIYA BAĞLADIK"

Sevinçli Köyü Muhtarı Nurettin Şener ise yaşanan olayın hemen ardından durumun güvenlik güçlerine bildirildiğini ve yapılan araştırma sonunda D.C’nin bulunarak jandarma ekiplerine teslim edildiğini aktararak, “Sevinçli köyümüzde olumsuz bir olay olmuştu. Valimizin araya girmesiyle kızımızı bularak aileye teslim ettik. İşi tatlıya bağladık. Aile ile herhangi bir sorunumuz kalmadı. Şu anda barış sağlandı. Valimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

