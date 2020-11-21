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    Aksaray'da kadın muhabire saldırı

    Aksaray’da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve jandarmaya mukavemet eden 2 şüphelinin adliyeye sevk edilişi sırasında, şüphelilerin yakınları görüntü almak isteyen kadın muhabiri darbetti.
    • İHA
    • 21.11.2020 - 15:24
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 16:07
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    Aksaray'da kadın muhabire saldırı

    İstanbul’dan Aksaray merkeze bağlı Gülağaç ilçesi Osmanlı köyüne uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliğini belirledikleri 23 yaşındaki Ö.O. isimli şüpheliyi takibe aldı.

    Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, şüpheli Ö.O.'yu köye getirdiği uyuşturucu maddelerini 22 yaşındaki A.T.'ye satmak isterken suçüstü yakaladı.

    2 şüpheli gözaltına alırken, jandarmaya direnen şüphelilerden birinin yakını 33 yaşındaki N.O. da gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Şüpheli Ö.O.'nun evinde yapılan aramada, 60 gram bonzai, 5 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

    Jandarmadaki ifadesinin ardından şüphelilerden A.T., serbest bırakılırken, uyuşturucu satıcısı Ö.O. ve jandarmaya mukavemet eden N.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Aksaray da kadın muhabire saldırı #1

    GÖRÜNTÜ ALAN MUHABİRLERE SALDIRDILAR

    Adliye önünde bekleyen şüphelilerin yakınları 24 yaşındaki Ceylan B., 31 yaşındaki Gülnaz Y. ve 24 yaşındaki Ramazan A. görüntü almak isteyen muhabirlere saldırdı.

    Sözlü ve fiziki saldırılarının ardından Gülnaz Y. ve Ceylan B., daha sonra kadın muhabirin saçlarını çekerek darbetti. Ramazan A., görüntü çeken bir kameramanın arkasından saldırdı.

    Jandarmanın müdahale ettiği olayın ardından muhabirler kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine saldırgan Gülnaz Y. Ceylan B. ve Ramazan A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Kadın muhabire saldırı anı

    Aksaray da kadın muhabire saldırı #2

    Aksaray da kadın muhabire saldırı #3

    Aksaray da kadın muhabire saldırı #4

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