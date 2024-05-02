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Aksaray'da kadınların futbol maçında kavga çıktı: 7 yaralı

Aksaray'da kadınların futbol maçında kavga çıktı: 7 yaralı Aksaray’da Kadınlar Futbol 3'üncü Lig 7'nci Grup 10’uncu haftasında karşı karşıya gelen Tuz Gölüspor ile Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Takımları arasında yaşanan kavganın ardından her iki takımın futbolcuları, darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.