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    Aksaray'da kamyonetin altında kalan minik çocuk kurtarılamadı

    Cokum Yaylası'nda ilerleyen kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki Osman, olay anında can verdi.
    • 29.09.2022 - 14:53
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    Aksaray'da kamyonetin altında kalan minik çocuk kurtarılamadı

    Aksaray'ın Eskil ilçesi Cokum Yaylası'nda korkunç bir olay yaşandı.

    Süt toplayan Faruk Karakaya (22), yönetimindeki 68 EF 643 plakalı kamyonet ile manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki Osman Koyuncu'ya çarptı.

    Minik çocuk olay anında can verdi

    Çocuğun kamyonetin altında kaldığını görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Osman'ın cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Osman’ın cenazesi otopsi sonrası Cokum Yaylası'nda toprağa verildi.

    Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi

    Osman Koyuncu'nun 7 yıllık evli Soner ve Yeter Koyuncu çiftinin tek çocukları olduğu öğrenildi. Sürücü Karakaya‘nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Aksaray da kamyonetin altında kalan minik çocuk kurtarılamadı #1

    Aksaray da kamyonetin altında kalan minik çocuk kurtarılamadı #2

    Aksaray da kamyonetin altında kalan minik çocuk kurtarılamadı #3


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