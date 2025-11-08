Aksaray'da kamyonetin çarptığı kadın kendi acısını unutup annesini düşündü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray'ın Merkez ilçesinde Makas Kavşağı yönüne ilerleyen Halil K. (30) idaresindeki 34 FM 1871 plakalı Volkswagen marka kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Medine D.’ye (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yerde yaralı halde yatan kadına ilk müdahaleyi yaptı.

AKLI ANNESİNDE KALDI

Bacaklarından yaralanan Medine D., acı içinde kıvranmasına rağmen arkadaşına dönerek “Cansu, annemlere bir şey söyleme” dedi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından sürücü Halil K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.