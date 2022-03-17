Geçen yıl husumetli aileden 4 kişiyi öldüren Demir Ailesi'nden, polis merkezine imza atma zorunluluğu olan baba, husumetlilerinin takibi sonucu vurularak öldürüldü.

Aksaray'da yaşanan olayda, Ramazan Selvi isimli şahıs önceki gün Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı Caddesi üzerinde yürüyen Mehmet Ali Demir'e bulunduğu otomobilden ateş açtı.

Ağır yaralanan Mehmet Ali Demir, ambulansla kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Ramazan Selvi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAN DAVASI ORTAYA ÇIKTI

Ramazan Selvi, emniyette verdiği ifadesinde, Mehmet Ali Demir'in oğlu Ali Demir'in geçen yıl aralarında babası Rıza Selvi'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğü olayın faili olduğunu, bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

ZANLI CEZAEVİNDE

Ramazan Selvi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da kan davası: Polis merkezine imza attıktan sonra vuruldu VİDEO



MAKTUL ÇOK KEZ TEHDİT EDİLDİ

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Mehmet Ali Demir'in de gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Adli kontrol kapsamında Demir'in, polis merkezinde imza attığı belirtildi.

Ramazan Selvi'nin de olay günü Mehmet Ali Demir'i evden çıktıktan sonra takip ettiği, polis merkezinde imza attıktan sonra bir süre daha takip edip öldürdüğü ortaya çıktı. Ayrıca Mehmet Ali Demir'in birçok kez Ramazan Selvi tarafından tehdit edildiği de tespit edildi.

"KARDEŞİM NAMUSU İÇİN KARŞI TARAFTAN 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ"

Ölen Mehmet Ali Demir'in oğlu İsmail Demir, "Her şey ortada. Geçen senenin 7'nci ayında kardeşim, namusu için karşı taraftan 4 kişiyi öldürdü. Karşı taraf da gelip benim babamı öldürdü, olayın hepsi budur. Benim babam, Aksaray'da yaşanan olaydan sonra ayın belirli günlerinde polis merkezine gidip imza veriyordu.

"DAHA ÖNCE TAKİP EDİLDİĞİMİZİ FARK ETMEDİK"

Bu konunun dosyasında ise gizlilik kararı vardı. Bu sebeple babamın hangi karakola gidip imza attığını kimse bilmiyordu. Karşı taraf evimizin adresini falan bilmiyor. Babam imza verdikten sonra saldırıya uğradı. Karakolun yerini bir şekilde öğrendiler ve gelip babamı vurdular. Daha önce takip edildiğimizi hiç fark etmedik. Ancak çok kez bizi tehdit ettiler." dedi.













