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    Aksaray'da kan testi yapılan sürücü 189 promil alkollü çıktı

    Aksaray'da denetim sırasında durdurulan aracın sürüsünün yapılan kan testi sonucu 189 promil alkollü olduğu tespit edildi.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 03:28
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 03:39
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    Aksaray'da kan testi yapılan sürücü 189 promil alkollü çıktı

    Aksaray’da pandemi ve alkol denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

    ÜFLEMEK İSTEMEDİ

    Alkol denetimi yapmak isteyen polis ekiplerine kimliğini ibraz etmeyen sürücü alkol metreyi de üflemedi.

    Trafik ekiplerine zorluk çıkaran sürücü için olay yerine Asayiş Şubesi ekipleri çağrıldı. Sürücü asayiş ekiplerince alkol testi için hastaneye götürülmek istenildiği esnada polislere karşı tepki gösterdi.

    Aksaray'da kan testi yapılan sürücü 189 promil alkollü çıktı VİDEO

    https://videonuz.ensonhaber.com/izle/aksaray-da-kan-testi-yapilan-surucu-189-promil-alkollu-cikti

    Aksaray da kan testi yapılan sürücü 189 promil alkollü çıktı #1

    KAN TESTİ YAPILDI

    Sürücü daha sonra polis otosuna bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Hastanede kimliğini ibraz eden sürücünün Kuddusi K. (27) olduğu öğrenilirken, sürücünün yapılan kan testinde 189 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Araç uygulama noktasından çekici marifeti ile alınarak otoparka çektirilirken, kimliğini ibraz etmeyip alkol metreyi üflemeyi reddetmekten 3 bin 836 lira ceza kesildi.

    Aksaray da kan testi yapılan sürücü 189 promil alkollü çıktı #2

    Aksaray da kan testi yapılan sürücü 189 promil alkollü çıktı #3

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