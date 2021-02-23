Aksaray'da denetim sırasında durdurulan aracın sürüsünün yapılan kan testi sonucu 189 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Aksaray’da pandemi ve alkol denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

ÜFLEMEK İSTEMEDİ

Alkol denetimi yapmak isteyen polis ekiplerine kimliğini ibraz etmeyen sürücü alkol metreyi de üflemedi.

Trafik ekiplerine zorluk çıkaran sürücü için olay yerine Asayiş Şubesi ekipleri çağrıldı. Sürücü asayiş ekiplerince alkol testi için hastaneye götürülmek istenildiği esnada polislere karşı tepki gösterdi.

Aksaray'da kan testi yapılan sürücü 189 promil alkollü çıktı VİDEO

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KAN TESTİ YAPILDI

Sürücü daha sonra polis otosuna bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Hastanede kimliğini ibraz eden sürücünün Kuddusi K. (27) olduğu öğrenilirken, sürücünün yapılan kan testinde 189 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Araç uygulama noktasından çekici marifeti ile alınarak otoparka çektirilirken, kimliğini ibraz etmeyip alkol metreyi üflemeyi reddetmekten 3 bin 836 lira ceza kesildi.