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    Aksaray'da kantardan inen beton mikseri devrildi

    Cezaevi inşaatına taşımak için hazır betonun yüklendiği beton mikseri, şantiyedeki kantardan iniş yaparken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
    • İHA
    • 31.08.2021 - 12:41
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    Aksaray'da kantardan inen beton mikseri devrildi

    Aksaray’da, Konya karayolu üzerinde bulunan Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi inşaatının şantiyesinde beton mikseri yan yattı.

    Mikser şoförü, cezaevinin duvar yapımında kullanılması amacıyla yüklenen hazır betonun ölçümü için kantara çıktı.

    40 yaşındaki Muzaffer Y. idaresindeki 42 FCN 21 plakalı beton mikseri, kantardan iniş yaptığı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

    Kazada yaralanan sürücünün araçta sıkışması üzerine, şantiye işçileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Aksaray'da kantardan inen beton mikseri devrildi VİDEO


    Aksaray da kantardan inen beton mikseri devrildi #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

    Aksaray da kantardan inen beton mikseri devrildi #2

    DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

    Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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