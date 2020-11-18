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    Aksaray'da karantinada olması gereken şoför seferde yakalandı

    Aksaray’da virüslü bir vatandaşa temas ettiği için karantinada olması gereken otobüs şoförü Ankara-Aksaray seferini yaparken polis ekiplerince yakalandı.
    • İHA
    • 18.11.2020 - 01:46
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    Aksaray'da karantinada olması gereken şoför seferde yakalandı

    Aksaray-Ankara Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde yaşanan olayda, trafik polisleri yolcu otobüsleri üzerinde yaptığı denetim esnasında Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden Ahmet K. (50) idaresindeki 68 HZ 325 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

    İçerisinde 2 şoför, 2 muavin ve 2 yolcu olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğu otobüste denetim yapan polis ekipleri sorguda otobüs şoförünün virüslü biriyle temas ettiği gerekçesiyle karantinada olması gerektiğini tespit etti.

    Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri otobüs şoförünü geniş güvelik önlemleri altında ambulansa aldı.

    Aksaray'da karantinada olması gereken şoför seferde yakalandı İZLE


    OTOBÜSTE YOLCU OLMADIĞINI SÖYLEDİ 2 KİŞİ ÇIKTI

    Ambulans içerisinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan otobüs şoförü Ahmet K., virüsün kendisiyle bir alakası olmadığını iddia ederek, otobüste de yolcu olmadığını savundu.

    2 yolcunun bulunduğu otobüsle evine gittiğini söyleyen Ahmet K., “Yok, bende virüs yok. Biz virüslü yolcu taşımışız, risk altındaymışız. Ankara’dan geliyorum evime gidiyorum. Bizimle bir alakası yok yani. Yolcumuz yok. 2 kişi vardı zaten. Yani yolcu taşıma yok” diye kendini savundu.

    Aksaray da karantinada olması gereken şoför seferde yakalandı #1

    Aksaray da karantinada olması gereken şoför seferde yakalandı #2

    Aksaray da karantinada olması gereken şoför seferde yakalandı #3

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