Aksaray'da karısıyla tartışan şahıs kayınvalidesinin evini yaktı

İHA

Aksaray merkez Meydan Mahallesi'nde S.D. ile karısı H.D., aralarındaki bir konu nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D., eşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitmek için evden çıktı.

Sinirlerine hakim olamayan S.D., kayınvalidesi F.H.'nin evine giderek odada asılı olan çamaşırlığı ateşe verdi.

S.D., evden çıkarak kaçarken tutuşan çamaşırlardaki alevler kısa sürede halı ve dolaba da sıçradı.

KAÇAN ŞAHIS ARANIYOR

Yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede büyümeden kontrol altına alırken polis ekipleri kaçan şahsın peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikat başlatıldı.