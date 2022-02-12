Eşi Döndü Ö.ile kavga eden Yüksel Ö., ekmek bıçağıyla karısının önce boğazını kesti sonra da 4 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Aksaray'ın Çerdiğin Mahallesi 1053 Sokakta bulunan Yar Apartmanının 4. katında yaşayan Döndü Ö. (45) ile eşi Yüksel Ö. (46) arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışmaya başladı.

KARISININ BOĞAZINI KESİP, 4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yüksel Ö. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşine saldırdı. Bıçakla önce eşinin boğazını kesen Yüksel Ö. daha sonra karın ve kollarından olmak üzere eşini 4 ayrı yerden bıçakladı.

Aksaray'da kavga ettiği eşini 4 yerinden bıçakladı

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN KIZI DA YARALANDI

Bu sırada anne ve babasının kavgasını ayırmak için mücadele eden 16 yaşındaki A.Ö. de müdahale ederken babasının elindeki bıçakla elinden yaralandı.

ANNE VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Apartman sakinlerinin kavga seslerini duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Döndü Ö. ile elinden yaralanan kızı A.Ö. ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu, kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Yüksel Ö.’nün peşine düşerken, 16 yaşındaki A.Ö. babasının kendini bıçaklamadığını, ayırmak isterken yaralandığını söyledi.

"KOCASI YAPTI, BENİM BACANAĞIM OLUR KENDİSİ"

Yüksel Ö.’nün bacanağı olduğu ifade eden Kamil Ç. (52), "Bir değil, beş değil. Bu adamı atın içeri. Kocası yaptı kocası. Benim bacanağım olur." dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.