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    Aksaray'da kavga seslerini duyunca evden çıktı, kaçan minibüs çarptı

    Tartışma sırasında yükselen sesleri duyup dışarı çıkan Ayhan Şakar, o sırada kaçmak için geri manevra yapan minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti.
    • 24.12.2022 - 15:14
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    Aksaray'da kavga seslerini duyunca evden çıktı, kaçan minibüs çarptı

    Aksaray’da dün saat 23.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi 5871 Sokak’ta, trafikte tartıştığı sürücüyü minibüsü ile takip eden Emre Bilgen (26) sürücüyü durdurdu.

    Bu sırada Ayhan Şakar, evinin önünde yükselen sesleri duyup dışarı çıktı.

    Bilgen, olay yerinden kaçmak için geri manevra yapınca Şakar’a çarptı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    DHA’nın haberine göre; yaralanan Şakar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Aksaray'da kavga seslerini duyunca evden çıktı, kaçan minibüs çarptı VİDEO

    1 hafta önce nişanlanmıştı

    Şakar'ın yaklaşık 1 hafta önce nişanlandığı öğrenildi.

    Kaçan Emre Bilgen de kısa sürede polis tarafından yakalandı.

    Aksaray da kavga seslerini duyunca evden çıktı, kaçan minibüs çarptı #1

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