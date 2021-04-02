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    Aksaray’da kayınpeder dehşeti: Miras yüzünden gelinini öldürdü

    89 yaşındaki kayınpeder, miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gelinini bıçaklayarak öldürdü. Öfkeli kayınpeder yeğenlerine de saldırdı.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 16:42
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    Aksaray’da kayınpeder dehşeti: Miras yüzünden gelinini öldürdü

    Aksaray'da yaşayan Cemal Ç., gelini Döndü Çınar (45) ve yeğenleri Muammer Ç. (52), Süleyman Ç. (18), Mustafa Ç. (55) ve Gülsever E. (65) ile miras paylaşımı için evlerinde buluştu.

    Mirasın paylaşımını konuşurken tarafla arasında tartışması çıktı.

    BIÇAK VE BASTONLA SALDIRDI

    Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sokağa taştı. Cemal Ç., eline geçirdiği sopa ve bıçakla yeğenleri ve gelinine saldırdı.

    Olayda yaşlı adamın gelini Döndü Çınar ile yeğenleri Süleyman Ç. ve Muammer Ç. bıçakla yaralandı. Hızını alamayan yaşlı adam Mustafa Ç. ve Gülsever E.’yi de bastonuyla darp ederek yaraladı.

    Mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

    Aksaray’da kayınpeder dehşeti: Miras yüzünden gelinini öldürdü #1

    GELİNİ HAYATINI KAYBETTİ

    Adrese sevk edilen polis ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık görevlileri de yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

    Tedavi altına alınan yaralılardan Döndü Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Aksaray’da kayınpeder dehşeti: Miras yüzünden gelinini öldürdü #2

    2 YEĞENİN DURUMU AĞIR

    Bıçakla yaralanan Süleyman Ç. ve Muammer Ç.’nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bastonla darp edilen Mustafa Ç. ve Gülsever E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ile birlikte evde ve sokakta inceleme ve araştırma yaptı.


    Aksaray’da kayınpeder dehşeti: Miras yüzünden gelinini öldürdü #3

    Aksaray’da kayınpeder dehşeti: Miras yüzünden gelinini öldürdü #4

    Aksaray’da kayınpeder dehşeti: Miras yüzünden gelinini öldürdü #5

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