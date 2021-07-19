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    Aksaray'da kazada kaybettiği eşinin başında gözyaşı döktü

    Hafif ticari araç, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu iki araç şarampole devrilirken, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada eşini kaybeden Oğuz Ün ise gözyaşlarını tutamadı.
    • DHA
    • 19.07.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 13:17
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    Aksaray'da kazada kaybettiği eşinin başında gözyaşı döktü

    İstanbul’dan Hatay’a giden ve henüz kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu sürücünün kullandığı 33 RY 368 plakalı hafif ticari araç, Tekirdağ’dan Gaziantep’e giden Oğuz Ün yönetimindeki 59 TN 047 plakalı otomobile çarptı.

    Oğuz Ün'ün ailesiyle birlikte bayram ziyareti için Gaziantep'e gittiği öğrenildi.

    İKİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

    Her iki aracın şarampole devrildiği kazada, Hasan El Seyhalı’nın yaşamını yitirdi.

    Hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki Zalha Seyh Ali , Muhammed Sebe, Mustafa Almaarravi diğer aracın sürücüsü Oğuz Ün eşi Cennet Ün, çocukları Medine Buğra ve Berkay Can Ün yaralandı.

    Aksaray da kazada kaybettiği eşinin başında gözyaşı döktü #1

    2 ÇOCUK ANNESİ CENNET KURTARILAMADI

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Cennet Ün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Aksaray da kazada kaybettiği eşinin başında gözyaşı döktü #2

    EŞİNİN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Eşinin yaşamını yitirdiğini öğrenen Oğuz Ün, “Vay bahtı karalım, keşke gelmez olaydım. Tekirdağ’dan buraya kadar gel, burada kaza yap.” diye uzun süre gözyaşı döktü.

    Ticari aracın sürücüsünün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Aksaray da kazada kaybettiği eşinin başında gözyaşı döktü #3

    Aksaray da kazada kaybettiği eşinin başında gözyaşı döktü #4

    Aksaray da kazada kaybettiği eşinin başında gözyaşı döktü #5

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