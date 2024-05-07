İHA
Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Gülpınar yolunda Abdulkadir Savaş'ın kullandığı motosiklet, tali yola girmek isteyen S.Ü. (43) yönetimindeki kepçe ile çarpıştı.
Kazada motosiklet hurdaya döndü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri, Abdulkadir Savaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kepçe sürücüsü S.Ü. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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