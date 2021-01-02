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    Aksaray'da kız arkadaşıyla kavga eden genç intihara kalkıştı

    Aksaray'da oturduğu 7’nci katındaki evinin balkon korkuluklarından tutup, intihar girişiminde bulunan M.A A., polisler tarafından ikna edildi.
    • DHA
    • 02.01.2021 - 22:47
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    Aksaray'da kız arkadaşıyla kavga eden genç intihara kalkıştı

     

    Aksaray Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Baysal Apartmanı'nda  meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşı ile tartışan M.A.A.(30), 7'nci kattaki evinin balkonunda, demir korkuluklardan tutarak kendisini boşluğa bıraktı.

    ŞİŞME YATAK AÇILDI

    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri, sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri balkonun altına şişme yatak açtı.

    Aksaray da kız arkadaşıyla kavga eden genç intihara kalkıştı #1

    POLİS, İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

    M.A.A., polisler tarafından intihardan vazgeçirilerek, korkuluklardan indirildi. Sinir krizi geçiren M.A.A., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Aksaray da kız arkadaşıyla kavga eden genç intihara kalkıştı #2

    Aksaray da kız arkadaşıyla kavga eden genç intihara kalkıştı #3

    Aksaray da kız arkadaşıyla kavga eden genç intihara kalkıştı #4

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