Aksaray'da kız arkadaşıyla kavga eden genç intihara kalkıştı

Aksaray'da kız arkadaşıyla kavga eden genç intihara kalkıştı

Aksaray'da oturduğu 7’nci katındaki evinin balkon korkuluklarından tutup, intihar girişiminde bulunan M.A A., polisler tarafından ikna edildi.

Aksaray Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Baysal Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşı ile tartışan M.A.A.(30), 7'nci kattaki evinin balkonunda, demir korkuluklardan tutarak kendisini boşluğa bıraktı.

ŞİŞME YATAK AÇILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri, sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri balkonun altına şişme yatak açtı.

POLİS, İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİ

M.A.A., polisler tarafından intihardan vazgeçirilerek, korkuluklardan indirildi. Sinir krizi geçiren M.A.A., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.