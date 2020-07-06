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    Aksaray'da kız isteme dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

    Bursa'dan Niğde'ye dönen ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp Aksaray'da şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 11:05
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    Aksaray'da kız isteme dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı #1

    Kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönmek üzere olan ailenin bulunduğu, Ramazan Çelik (48) yönetimindeki 68 FC 251 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara yolunun 7’nci kilometresinde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

    DAYISI HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada sürücü Ramazan Çelik ve Bursa'da sözlenen Ömer Sakarya (21) ile annesi Nilüfer Sakarya (41), babası İsmail Sakarya (43) yaralandı.

    Gencin dayısı Veysel Cullaz (35) ise yaşamını yitirdi.

    Aksaray'da kız isteme dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı #2

    HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE SIKIŞTI

    Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Çelik, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın üzerini ve takılı olan emniyet kemerini kesmesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Aksaray'da kız isteme dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı #3

    BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Çelik'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Aksaray'da kız isteme dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı #4

    Aksaray'da kız isteme dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı #5

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