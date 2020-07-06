Aksaray'da kız isteme dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'dan Niğde'ye dönen ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp Aksaray'da şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönmek üzere olan ailenin bulunduğu, Ramazan Çelik (48) yönetimindeki 68 FC 251 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara yolunun 7’nci kilometresinde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

DAYISI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Ramazan Çelik ve Bursa'da sözlenen Ömer Sakarya (21) ile annesi Nilüfer Sakarya (41), babası İsmail Sakarya (43) yaralandı.

Gencin dayısı Veysel Cullaz (35) ise yaşamını yitirdi.

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Çelik, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın üzerini ve takılı olan emniyet kemerini kesmesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Çelik'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.