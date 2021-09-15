Aksaray’da, kız kardeşinin videosundaki 13 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

Okul arkadaşı Sema B.’nin çektiği videoda çıkan 13 yaşındaki İ.S.N., kızın abisi İsmet B. tarafından öldüresiye dövüldü. Çocuğun darbedildiği anlar, kameraya yansıdı.

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde, 1. Alaaddin Keykubat Lisesi’nde birinci sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki İ.S.N., öğle arasında markete giderken arkadaşı S.B. (15) ile görüştü.

O sırada okul arkadaşı Sema B.'nin video kaydettiğini fark eden İ.S.N, görüntüden çıkmak için arkasını dönüp gitti.

Sema B., videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Videoyu gören Sema B.’nin abisi İsmet B. (31), İ.S.N.’nin arkadaşına ulaştı.

İsmet B., 13 yaşındaki İ.S.N.’yi, okul bölgesine çağırdı. Her şeyden habersiz bir şekilde kendisini bekleyen İ.S.N.’nin yanına aracıyla gelen İsmet B., önce bir şeyle söyledi ardından çocuğun yüzüne yumruklar atmaya başladı.

VATANDAŞLARA DA SALDIRDI

Yere düşen İ.S.N.’yi tekme tokat öldüresiye dövdüğünü gören çocuğun dayısı Ümit Ç. (32), saldırgana engel olmak istedi. İsmet B., kendisini tutmaya çalışan vatandaşlara da saldırdıktan sonra aracına binip olay yerinden kaçtı.

Çocuğun öldüresiye dövüldüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ümit Ç.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İ.S.N., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.S.N., bir gün sonra taburcu edildi.

Polis ekipleri, İsmet B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan İsmet B. serbest bırakıldı.

“DAYIM YETİŞMESEYDİ HAYATTA OLMAYABİLİRDİM”

13 yaşındaki İ.S.N., yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“Okulda bir tane arkadaşım var. Benden bir yaş büyük, bir üst sınıfa gidiyor. Öğle arası markete giderken benim yanıma geldi. İkimizin videosunu çekti. Ben bu videoyu görünce kaçtım. Sonra bu videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaşmış. Benim hiçbir şeyden haberim yokken. Bunu ağabeyi görüyor. Sonra beni arkadaşım arayıp yanına çağırdı. Orada beni öldüresiye dövüyor. Dayım yetişti. Dayım yetişmeseydi belki şu an hayatta olamayabilirdim.





“EVDEN ÇIKAMIYORUM”

Şimdi sürekli bizi tehdit ediyorlar. Bizim evimiz ve okulun etrafında dolanıyorlar. Sokağa çıktığımda korkuyorum. Sürekli rüyalarımda bağırarak kalkıyorum. Korkuyorum okula da gidemiyorum. Evden çıkamıyorum.”

“ADAMIN KENDİ KIZ KARDEŞİ VİDEO ÇEKİYOR SUÇUNU BENİM ÇOCUĞUM ÇEKİYOR”

Anne Hicran Neşeli (38) ise şu sözleri kaydetti:

“30 yaşındaki kocaman bir adam 13 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Benim kanıtım var, delilim var. Allah rızası için çocuğuma yapılan bu haksızlığı görsünler. Oysaki çocuğun hiçbir hatası yok. Bir vicdansız, 30 yaşındaki kocaman adam benim 13 yaşındaki çocuğumu öldüresiye dövdü. Belki de dayısı olmasaydı benim çocuğum hayatta olmayacaktı. Kim verecek cezasını? Kız kendisi videoyu çekiyor, adamın kendi kız kardeşi videoyu çekiyor, paylaşıyor, suçunu benim çocuğum çekiyor. Benim çocuğumun hiçbir suçu yokken öldüresiye dayak yiyor.”

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.