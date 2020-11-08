Aksaray'da komşusunun köpeği tarafından saldırıya uğradı

Misafir olarak gittiği evin bahçesinde saldırıya uğrayarak ağır yaralanan yaşlı adamın yüzü ve vücudu parçalandı.

Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Ali Örs, misafir olarak ilçedeki komşusunun evine gitti.

Bir süre oturduktan sonra tekrar evine gitmek için komşusunun evinden çıkan Ali Örs, evin bahçesinde bulunan köpeğin zincirinden kurtulması sonucu saldırıya uğradı.

SURATINDA VE VÜCUDUNDA CİDDİ HASARLAR OLUŞTU

Köpek, yabancı olarak gördüğü Örs’ün üzerine atlayarak önce suratını parçaladı, sonra kolunu, bacağını ve vücudunun çeşitli yerlerini parçaladı. Ev sahibinin müdahalesi ile kurtulan Örs’ün suratı kanlar içinde kalırken, yaşlı adamın çenesi ve dudakları paramparça oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Örs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

"BENİ YİYECEKTİ"

Yaşadığı olayı anlatan Örs, “Yiyecekti, kurtuldum. Köpek yıktı beni. Misafirliğe gitmiştim. Yıktı, yıkınca parçaladı. Ondan sonra kendi bıraktı. Kafamla kolumu kurtardım ağzından. Önce atladığında burama atladı, suratıma” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.