Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 22 yolcu yaralanırken, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Bursa'dan Niğde'ye giden Veli Erdem (42) idaresindeki 06 LPP 51 plakalı yolcu otobüsü, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp Aksaray- Ankara karayolunun 40’ıncı kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

BUZLANMA NEDENİYLE KAYDI

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralı yolculardan Kahraman Er, otobüsün tipi ve buzlanma nedeniyle bir anda kaydığını söyledi.

“OTOBÜSÜN CAMINI KIRDIK”

Şarampole devrildikten sonra aracın içerisinde beklediklerini anlatan Er, "Otobüsün camını kırdık. Çıkış noktası oluşturduk. Oradan bizi kurtardılar." diye konuştu.

Abdullah Safari ise Ankara'dan Aksaray'a geldiğini, otobüsün devrildiğini kaydetti.

Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi VİDEO