Aksaray'da kuzeninin açtığı ateş, oğlunu yaraladı

Anne ve babasını arabada bekleyen küçük çocuk, annesinin kuzeninin arabaya ateş açması sonucunda başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Saat 11.30 sıralarında Aksaray'da bulunan Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde Goncagül D. ve eşi Kenan D., oğulları Ramazan'ı otomobilde bırakıp, fatura yatırmak için PTT Şubesi'ne girdi.

Goncagül D., husumetli olduğu halasının kızıyla karşılaşınca kuzenler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Goncagül D.'nin kuzeni, tartışma sırasında ağabeyi Merva Verdi E.'yi çağırdı.

ARABAYA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın ardından Goncagül D. ve Kenan D., faturalarını yatırıp otomobillerine doğru giderken Merva Verdi E. geldi. Merva Verdi E., av tüfeğiyle çiftin üzerine ateş açtı. Şans eseri yara almayan çift kaçarken, Merva Verdi E. bu kez de araçlarına ateş etti.

ÇOCUĞU BAŞINDAN YARALADI

Bu sırada araçta bulunan çiftin çocukları Ramazan D. başından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ramazan D., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE, BAYGINLIK GEÇİRDİ

Oğlunu kanlar içinde görünce baygınlık geçiren Goncagül D.'ye sağlı ekipleri müdahale etti. Polise olayın nasıl olduğunu anlatan Goncagül D., ''PTT'ye elektrik faturasını yatırmaya girdiğimizde husumetli olduğumuz halamın kızıyla karşılaşıp tartıştık. Halamın kızı da ağabeyi Merva Verdi E.'ye haber vermiş. O da 5 dakika içinde bulunduğumuz yere geldi. Tüfekle bize ateş etti. Biz önce otomobile yönelik sonra da oradan uzaklaşıp kaçtık. Bu kez de otomobile doğru ateş edince oğlumu yaraladı.'' dedi.

ARANIYOR

Polis, olayın ardından kaçan Merva Verdi E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

























