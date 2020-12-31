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- Aksaray'da mandıradaki evde okey oynayan 9 kişiye ceza
Aksaray'da mandıradaki evde okey oynayan 9 kişiye ceza
Jandarma ekiplerince yakalanan 9 kişiye, korona tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 63 bin lira idari para cezası uygulandı.
- DHA
- 31.12.2020 - 12:35
- Güncelleme : 31.12.2020 - 12:48
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Ortaköy ilçesinde bir mandıradaki evde okey oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese baskın yapan jandarma, A.K., Y.K., A.Ç., S.D., Y.T, T.S., Z.T., A.U. ve M.Ö.'yü okey oynarken suçüstü yakaladı.
63 BİN LİRA CEZA
9 kişiye maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 63 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca üzerinden 2 gram esrar çıkan A.Ç. gözaltına alındı.