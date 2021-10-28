Bir zincir market şubesi, açılışa özel indirim kampanyası yapınca, yüzlerce vatandaş market önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan izdihamda koronavirüs önlemleri unutuldu.

Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde bir market zincirinin şubesi, açılışa özel bazı ürünlerde indirim kampanyası uygulandı.

Kampanyayı duyan vatandaşlar, indirimli ürünlerden alabilmek için açılış saatinden önce market önünde toplanıp, uzun kuyruklar oluşturdu.

KISA SÜREDE İZDİHAM OLDU

Görevliler kapının önünde bekleyen yüzlerce kişiyi, 15-20 kişilik gruplar halinde market içine alınca kısa süre izdiham oldu.

Market çalışanlarının uyarılarına rağmen, koronavirüs tedbirleri unutuldu.

Aksaray’da marketin açılışa özel indirimi, koronavirüsü unutturdu VİDEO



“MÜTHİŞ BİR KALABALIK VE İNDİRİM VAR”

İndirimli ürün almaya gelen müşterilerden Cem Gölgeli, “Mağaza açılışında, inanın, yemin ediyorum müthiş bir kalabalık ve indirim var. Fiyatlar harika, çok güzel. Biz buraya saat 09.30'da geldik. Şu an burada yüzlerce kişi var. İçeride genellikle spot ürünler alınıyor. Gıda ürünleri piyasaya göre bakıldığında, çok daha ucuz, çok daha ekonomik. Gıda ürünlerinde diğer marketlere göre ciddi fark var. Ben de çocuğuma buradan birkaç ürün aldım.” dedi.