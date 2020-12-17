Aksaray'da maske takmamak için direnen kişiye biber gazıyla müdahale

Maske konusunda polise güçlük çıkartan şahıs, biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

Aksaray'da, bir GSM bayisine maskesiz girmek isteyen kişi, polisin uyarısına rağmen direndi.

İş yeri sahibi de uyarıda bulundu ancak Kenan Y. ısrar edip maskesiz girmeye çalıştı. Bunun üzerine polise haber verildi.

MASKE TAKMAMAK İÇİN DİRENDİ

Olay yerine gelen polis, Kenan Y.'yi maske takması konusunda uyardı. Kenan Y. de takmamak için direnip polise güçlük çıkartınca, biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

1087 LİRA PARA CEZASI

Polis merkezine götürülen Kenan Y. hakkında maske takmadığı için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 900 TL, çevreyi rahatsız ettiği için de Kabahatler Kanunu'na göre 187 TL olmak üzere toplam 1087 TL idari para cezası uygulandı.

Aksaray'da maske takmamak için direndi, polis biber gazıyla müdahale etti ViDEO