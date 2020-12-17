Aksaray'da bir GSM bayisine maskesiz girmek isteyen ve polisin uyarısına rağmen direnen Kenan Y., biber gazıyla müdahale edilerek gözaltına alındı.

Aksaray Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. Kenan Y.(30), bir GSM bayisine maske takmadan girmek istedi. İş yeri sahibi de uyarıda bulundu ancak Kenan Y. ısrar edip maskesiz girmeye çalıştı. Bunun üzerine polise haber verildi.

POLİSE DİRENİNCE BİBER GAZINI YEDİ

Olay yerine gelen polis, Kenan Y.'yi maske takması konusunda uyardı. Kenan Y. de takmamak için direnip polise güçlük çıkartınca, biber gazıyla etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Aksaray'da maske takmamak için direnen kişiye polis biber gazı sıktı-Video

1087 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Polis merkezine götürülen Kenan Y. hakkında maske takmadığı için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 900 TL, çevreyi rahatsız ettiği için de Kabahatler Kanununa göre 187 TL olmak üzere toplam 1087 TL idari para cezası uygulandı.