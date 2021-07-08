Seyir halindeyken tekeri patlayan minibüs, şarampole devrildi. Aracın içinde bulunan 6’sı çocuk 9 kişi yaralandı.

İstanbul’dan Gaziantep’e giden Mustafa Masaler (55) idaresindeki minibüsün, Aksaray- Ankara yolunun 45’inci kilometresinde lastiği patladı.

Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi.

Araç içinde bulunan sürücü Mustafa Masaler, Elif Kaplı (32), Orhan Can Kaplı (38), Muharrem Kaplı (8), Cuma Yıldız (16), Ender Özbulut (13), Can Uçar (13), Caner Kaplı (9) ve Tülin Kaplı (6) yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray’da minibüs şarampole devrildi: 9 yaralı VİDEO



“ŞÜKÜR Kİ ÖLÜM YOK, YARALI KURTULDUK”

Kazada hafif yaralanan Orhan Can Kaplı, "İstanbul’dan Gaziantep’e gidiyorduk ve bir anda teker patladı. Ne olduğunu bile anlayamadan araç devrildi. Araçta 9 kişi vardık ve evimize gidiyorduk. Şükür ki ölüm yok, yaralı kurtulduk.” ifadelerini kullandı.