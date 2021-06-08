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- Aksaray’da MOBESE kameralarına yansıyan kazalar
Aksaray’da MOBESE kameralarına yansıyan kazalar
Işık ihlali ve dikkatsizlik sonucu gerçekleşen 2 kaza anı MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.
- İHA
- 08.06.2021 - 18:00
Aksaray’da 2 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı.
ÇARPIŞAN İKİ ARAÇ REFÜJE ÇIKTI
İlk kaza Tacin Mahallesi'na bağlı 100. Cadde'de yaşandı.
Dönel kavşaktan geçmek isteyen iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlar refüje çıktı.
Diğer kaza ise Büyük Bölcek Caddesi ışıklı kavşakta gerçekleşti.
IŞIK İHLALİ KAZA GETİRDİ
Ankara Caddesi'nden Büyük Bölcek Caddesi istikametine seyreden ve kırmızı ışıkta geçen elektrikli motosiklet ile yan yoldan gelen otomobil çarpıştı.
Kazada elektrikli motosiklet üzerinde bulunan 2 genç çarpışmanın etkisiyle savrularak yola düştü. Gençler kazayı ufak sıyrıklarla kazayı atlattı.
Aksaray’da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında