Aksaray’da motosikletli genci arkadaşının öldürdüğü belirlendi

Motosikletli genci, köyde buluştuğu ve aralarında para meselesi bulunan arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı ile olaya karıştığı öne sürülen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aksaray’ın Yalnızceviz köyünde motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi, iddiaya göre yanına yaklaşan otomobilden tabancayla ateş açılarak vuruldu.

Silah seslerini duyup o yöne doğru giden köy muhtarı Yusuf Sarıkaya, yol üzerinde kanlar içerisinde yatan kişiyi görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

3 kurşunla öldürüldü

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin 3 kurşunla öldüğü belirlendi.

Üzerinden Hacı E.'ye (25) ait kimlik çıkan kişinin Yasin Kara (26) olduğu tespit edildi.

Kimliği üzerinden çıktı

16 Eylül günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından yaklaşık 100 kişilik özel ekip kuruldu.

Özel ekip, Kara’nın üzerinden kimliği çıkan Hacı E.'yi adresini belirleyip yakaladı.

Hacı E.'nin yapılan üst aramasında da Yasin Kara'nın kimliği bulundu.

Para meselesi

Hacı E., Yasin Kara ile aralarında para meselesi bulunduğu için kimliklerinin birbirlerinde olduğunu öne sürdü.

Araştırmayı derinleştiren jandarma, Yasin Kara'nın en son Hacı E. ve yine aralarında para meselesi nedeniyle husumet bulunan Hüseyin D., Recep D. (37), Ahmet K. (29) ve Kamil B. (41) ile buluştuğunu saptadı.

Hüseyin D.'nin bu nedenle çıkan tartışmada Yasin Kara'yı tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

5 şüpheli gözaltında

DHA’nın haberine göre 5 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Yasin Kara’nın cesedi ise otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.