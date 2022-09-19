Aksaray'da motosikletteki arkadaşını öldüren şahıs: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Motosikletli Yasin Kara‘yı para meselesi nedeniyle öldürdüğü öne sürülen Hüseyin D., ilk ifadesinde "Ben sadece kendimi savundum. Pişmanım ve kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Aksaray'daki Yalnızceviz köyünde motosikletli bir kişi, yanına yaklaşan otomobilden açılan ateşle vuruldu.

Silah seslerini duyup o yöne doğru giden köy muhtarı Yusuf Sarıkaya, yol üzerinde kanlar içerisinde yatan kişiyi görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kişinin 3 kurşunla öldüğü belirlendi. Üzerinden Hacı Ertunç'a (25) ait kimlik çıkan kişinin Yasin Kara (26) olduğu tespit edildi.

Ertunç, p ara meselesi sonucu kimlikleri değiştirdiklerini öne sürdü

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından yaklaşık 100 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip, Kara’nın üzerinden kimliği çıkan Hacı Ertunç'un adresini belirleyip yakaladı.

Ertunç'un yapılan üst aramasında da Yasin Kara'nın kimliği bulundu. Hacı Ertunç, Yasin Kara ile aralarında para meselesi bulunduğu için kimliklerinin birbirlerinde olduğunu öne sürdü.

Yasin Kara'nın en son buluştuğu kişiler belirlendi

Araştırmayı derinleştiren jandarma, Yasin Kara'nın en son Hacı Ertunç ve yine aralarında para meselesi nedeniyle husumet bulunan Hüseyin D. (32), Recep Dinç (37), Ahmet Koçpınar (29) ve Kamil Bağ (41) ile buluştuğunu belirledi.

Hüseyin D.: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Hüseyin D.'nin, bu nedenle çıkan tartışmada Yasin Kara'yı tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

Şüphelilerden 4'ü dün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Hüseyin D.'nin de olayda kullandığı tabancayı attığı yeri göstereceğini belirttiği için ek süreyle adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi

DHA'nın haberine göre; Hüseyin D. ilk ifadesinde, "Ben sadece kendimi savundum. Pişmanım ve kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum." dedi.