Aksaray’da öğrencilere satılan uyuşturucular, klozetten çıktı

Üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Yapılan aramada, uyuşturucu maddeler klozette bulundu.

Aksaray’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ve bu kapsamda geniş çaplı çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte 3 şahsın üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, 3 şahsın da kimliğini ve bulundukları adresi tespit etti.

6 GÜN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Üniversite bölgesinde bulunan 1 artı 1 rezidansta kalan İsmail Ç. (28), Aydın Ş. (38) ve Ahmet Ö. (24) isimli 3 şahsı takibe alan jandarma istihbarat ekipleri, 6 gün boyunca teknik ve fiziksel takip yaptı.

Yapılan takiplerde 3 şahsında uyuşturucu imal edip üniversite öğrencilerine sattığını tespit eden jandarma ekipleri, 6 günün sonunda düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCULAR KLOZETTİN İÇİNDEN ÇIKTI

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından evde detaylı arama yapan jandarma istihbarat ekipleri, rezidansın klozetinde uyuşturucu madde buldu.

ELE GEÇİRİLENLER

Satışa hazırlanmış 50 gram metamfetamin, bir miktar kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 3 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi. Şüphelilerin, satışa hazırladıkları uyuşturucu maddeleri poşetlere sarıp klozet içinde sakladıkları belirlendi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı’nda şüphelilerin yapılan sorgulamasında İsmail Ç.’nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan, yabancı uyruklu Ahmet Ö.’nün yağma suçundan arandığı, ayrıca Ahmet Ö.’nün sahte kimlik kullandığı, başka kişilere ait Uluslararası Koruma Kimlik Belgesini kendi fotoğrafı ile değiştirerek resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği tespit edildi.

İfadelerinin ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, “Gençlerimizi zehir tacirlerinden kurtarmak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir.” denildi.