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    Aksaray’da öğrencisini döven öğretmen, memur olarak göreve başlayacak

    5’inci sınıf öğrenicisine tekme ve yumruk attan ilkokul öğretmeni Ali Rıza Y.’nin, hizmet sınıfı değiştirildi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacak.
    • DHA
    • 20.01.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 15:23
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    Aksaray’da öğrencisini döven öğretmen, memur olarak göreve başlayacak

    Aksaray’ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda, 14 Aralık günü, matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yi sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövüp boğazını sıktı.

    Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yi meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

    ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE SON VERİLDİ

    Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

    Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi.

    Aksaray’da, öğrencisini döven öğretmen memur olarak göreve başlayacak VİDEO ARŞİV

    ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖREVE BAŞLAYACAK

    Ali Rıza Y.’nin, genel hizmetlerde idari memur olarak görev yapmasına karar verildi.

    Ali Rıza Y.’nin, önümüzdeki günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayacağı öğrenildi.

    Aksaray’da öğrencisini döven öğretmen, memur olarak göreve başlayacak #1

    Aksaray’da öğrencisini döven öğretmen, memur olarak göreve başlayacak #2


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