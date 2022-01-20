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Aksaray’da öğrencisini döven öğretmen, memur olarak göreve başlayacak

Aksaray’da öğrencisini döven öğretmen, memur olarak göreve başlayacak

5’inci sınıf öğrenicisine tekme ve yumruk attan ilkokul öğretmeni Ali Rıza Y.’nin, hizmet sınıfı değiştirildi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacak.