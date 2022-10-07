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    Aksaray'da öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı

    Aksaray’da içerisinde 3 öğretmenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
    • 07.10.2022 - 21:30
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    Aksaray'da öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı

    Aksaray'da saat 17.00 sıralarında Aksaray Nevşehir karayolu 25’inci kilometresinde Camiliören Köyü ilköğretim okulunda görev yapan öğretmenler, okul çıkışı Sümeyye Nur Dutkun (27) yönetimindeki 68 HH 610 plakalı otomobille Aksaray'daki evlerine dönüşe geçti.

    Dutkun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki otomobil şarampole devrildi.

    Sağlık durumları iyi

    Kazada sürücü Dutkun, Muhammed Emin Bakır (29), Asiye Meryem Düzen (26) yaralandı.

    Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA'nın aktardığına göre yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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