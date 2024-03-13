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Aksaray'da okula girip bilgisayarları çaldı: Tutuklandı

Aksaray'da okula girip bilgisayarları çaldı: Tutuklandı Okul binasının penceresini zorla açarak içeri giren ve bilgisayar odasından 9 monitör ve bilgisayar çalan şüpheli ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından tutuklanırken, şüpheli verdiği ifadede çaldıklarını sattığını söyledi.