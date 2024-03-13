Aksaray'da okula girip bilgisayarları çaldı: Tutuklandı

Aksaray'da hırsızın hedefi okul oldu...
6 Mart’ta Şeyh Hamit Mahallesi’ndeki Hamit Acar Ortaokulu’nda bir şüpheli gece saatlerinde pencereyi zorla açıp içeri girdi.
Okula giren şüpheli, 9 monitör, 1 bilgisayar, 1 televizyon ve matkabı alıp kaçtı.
Ertesi sabah okula gelen yöneticiler, durumu fark edip polise haber verdi.
Şüphelinin kimliği belirlendi
Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğinin, 'hırsızlık' suçundan daha önce de kaydı olan Serdar Coşkun olduğunu belirledi.
Şüphelinin Bayram Baba Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirleyen polis, düzenlediği operasyonla Serdar Coşkun'u yakaladı.
Tutuklandı
İfadesinde okuldan çaldığı eşyaları sattığını söyleyen Coşkun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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