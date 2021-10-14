Aksaray'da okula gitmek için yola çıkan anne ve 2 çocuğu kaza geçirdi

Aksaray'da okula gitmek için yola çıkan anne ve 2 çocuğu kaza geçirdi

Seyir halinde ilerleyen kadın sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen aileye çarptı. Genç kadın olayın ardından şok geçirdi.

Aksaray'da anne İlknur Koç ve 2 çocuğu yaya olarak okula gitmek için yola çıktı.

Aile, trafiğinin yoğun olduğu bölgede yolun karşısına geçmek istedi.

O sırada seyir halinde ilerleyen Emine Demir idaresindeki araç, bir anda karşısına çıkan anne ile 11 yaşındaki kızı Emine Koç ve 9 yaşındaki oğlu Muhammet Koç'a çarptı.

AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kazanın şiddeti ile savrulan aile yaralandı.

Çevredekilerin ve Demir'in ihbarı üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da okula gitmek için yola çıkan anne ve 2 çocuğu kaza geçirdi VİDEO

AİLENİN DURUMU İYİ

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ŞOK GEÇİRDİ

Olayın ardından şok geçiren sürücü Emine Demir ise ağlama krizine girdi.

Polis ekipleri ifadesi alınmak üzere genç kadını pols merkezine götürdü.





