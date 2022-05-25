Aksaray'da öldürüp foseptiğe gömdü, kan izlerini yok etmek için aracını yaktı

40 bin lira borçlu olduğu Murathan Bilgiç’i silahla öldürüp foseptiğe gömen Sebrail Atmaca, kan izlerini yok edemeyince arabasını yaktığını itiraf etti.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyünde ikamet eden ve çiftçilik yapan 29 yaşındaki Murathan Bilgiç’ten, pazar günü öğle saatlerinde, arkadaşı Sebrail Atmaca'nın 40 bin liralık borcunu ödemek için kendisini çağırdığını söyleyip evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Geç saatlere kadar Bilgiç’ten haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. DHA’nın haberine göre, köylülerin de destek verdiği çalışmalar sırasında, Sebrail Atmaca’nın sürekli ağlaması şüphe uyandırdı.

3 el ateş etti, kazdığı çukura gömdü

Gözaltına alınan Atmaca’nın traktöründe yapılan incelemelerde kan izlerine rastlandı. Atmaca, Bilgiç’i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti.

Ekipler, Atamaca’nın gösterdiği yerde kazı yaparak Bilgiç’in cesedine ulaştı.

“Mandıranın foseptiğine cesedi atıp üzerine toprak boşalttım”

Ortaköy İlçe jandarma Komutanlığı’nda sorguya alınan Sebrail Atmaca, ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Murathan Bilgiç ile aramızda satın aldığım otomobilin kalan 40 bin liralık borcu nedeniyle husumet vardı. Olay günü aramızda tartışma çıktı, bana küfretmeye başladı. Tabancamla Bilgiç'in göğsüne 2, başına 1 el ateş ettim. Öldüğünden emin olduktan sonra cesedini taşımak istedim ancak cesedin ağırlığını taşıyamadım. Traktörümün arkasına bağlı kepçeye cesedi yükledim. Açık arazide bulunan bir mandıranın foseptiğine cesedi atıp üzerine toprak boşalttım. Otomobildeki kan lekeleri çıkmıyordu, otomobilini de ateşe vererek yaktım. Olaydan sonra pişman oldum.”

“Durduk yere ağlayınca herkes ondan şüphelendi”

Sebrail Atmaca, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınan Murathan Bilgiç’in cenazesi, Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde toprağa verildi.

Bilgiç’in kuzeni Duran Deniz, “Arama çalışmalarında durduk yere ağlayınca herkes ondan şüphelendi. Çok şükür olay ortaya çıktı. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Herkes şaşırıp kalıyor. Bu olaydan dolayı çok üzgünüz.” dedi.