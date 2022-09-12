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    Aksaray’da oto tamirci dükkanında uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara operasyon

    Aksaray’da jandarma tarafından oto tamirci dükkanına gerçekleştirilen operasyonda, silah, tüfek ve yarım kilo esrar ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
    • 12.09.2022 - 18:08
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 18:13
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    Aksaray’da oto tamirci dükkanında uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara operasyon

    Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve İstihbarat Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde uyuşturucu ve kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, beldede bulunan oto tamirci dükkanını ve 3 şüpheliyi takibe aldı.

    Operasyon için düğmeye basıldı

    Dükkan ve şahıslar üzerinde teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri, yaklaşık 1 haftalık takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye bastı.

    Aksaray’da oto tamirci dükkanında uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara operasyon

    3 kişi gözaltına alındı

    Oto tamirci dükkanına gerçekleştirilen operasyonda Şammas Ç. (34), Ramazan H. (32) ve Ahmet H. (26) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, dükkan ve dükkan içerisinde bulunan araçta yapılan aramalarda 550 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 5 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet 9 mm tabanca fişeği, 45 adet tabanca fişeği ve 3 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray’da oto tamirci dükkanında uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara operasyon #1

    Aksaray’da oto tamirci dükkanında uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara operasyon #2

    Aksaray’da oto tamirci dükkanında uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara operasyon #3


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