Sınır dışı edilmek üzere yakalanan İran uyruklu Yousef Darvıshı isimli kaçak göçmen, otobüsten kaçtı. Jandarma ekipleri, Darvıshı’yi saklandığı fabrikada yakaladı.

Kaçak göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan yaklaşık 60 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere 2 otobüse bindirilerek Muğla'dan Ağrı Doğubayazıt'a gitmek üzere yola çıktı.

Aksaray - Konya Kara Yolu'nda gece saatlerinde, İran uyruklu Yousef Darvıshı (33) mola için duran otobüsten inerek kaçtı.

Şahsın kaçması üzerine otobüste bulunan jandarma ekipleri şahsın peşine düştü.

Kaçtığı bölge ablukaya alındı

Durum, Aksaray emniyeti ve jandarmasına bildirildi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri alarma geçti.

İHA’nın haberine göre; harekete geçen Aksaray emniyeti ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın kaçtığı bölgeyi abluka altına aldı.

Aksaray’da otobüsten kaçan kaçak göçmen yakalandı ViDEO

Fabrikaya saklandığı belirlendi

Şahsın bir fabrikaya girip saklandığını belirleyen ekipler, fabrikanın dört bir yanını kuşattı.

Kaçan şahıs kısa süre içerisinde saklandığı fabrikada operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ve jandarma eşliğinde Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen şahıs buradaki sağlık kontrollerinin ardından tekrar otobüse bindirildi.

Otobüsler Ağrı Doğubayazıt'a gitmek üzere yola çıktı.