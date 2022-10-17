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- Aksaray’da otobüsten kaçan kaçak göçmen yakalandı
Aksaray’da otobüsten kaçan kaçak göçmen yakalandı
- 17.10.2022 - 09:21
- Güncelleme : 17.10.2022 - 09:37
Kaçak göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan yaklaşık 60 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere 2 otobüse bindirilerek Muğla'dan Ağrı Doğubayazıt'a gitmek üzere yola çıktı.
Aksaray - Konya Kara Yolu'nda gece saatlerinde, İran uyruklu Yousef Darvıshı (33) mola için duran otobüsten inerek kaçtı.
Şahsın kaçması üzerine otobüste bulunan jandarma ekipleri şahsın peşine düştü.
Kaçtığı bölge ablukaya alındı
Durum, Aksaray emniyeti ve jandarmasına bildirildi. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri alarma geçti.
İHA’nın haberine göre; harekete geçen Aksaray emniyeti ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın kaçtığı bölgeyi abluka altına aldı.
Aksaray’da otobüsten kaçan kaçak göçmen yakalandı ViDEO
Fabrikaya saklandığı belirlendi
Şahsın bir fabrikaya girip saklandığını belirleyen ekipler, fabrikanın dört bir yanını kuşattı.
Kaçan şahıs kısa süre içerisinde saklandığı fabrikada operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ve jandarma eşliğinde Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen şahıs buradaki sağlık kontrollerinin ardından tekrar otobüse bindirildi.
Otobüsler Ağrı Doğubayazıt'a gitmek üzere yola çıktı.