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Aksaray'da otomobil devrildi
Otomobilin devrilmesi sonucu Murat Genç ile ablası Fidan Atılmış yaralandı. Ağabey Veli Genç ise yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan abla ve kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- DHA
- 13.08.2021 - 13:10
- Güncelleme : 13.08.2021 - 15:05
Aksaray- Nevşehir yolunda, Tunceli'den İzmir’e giden Murat Genç yönetimindeki 35 GC 6351 plakalı otomobil kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.
ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada Murat Genç ile ablası Fidan Atılmış ve ağabeyi Veli Genç yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
AĞABEY ÖLDÜ, KARDEŞLER YARALI
Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralı Veli Genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Abla ve kardeşinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.