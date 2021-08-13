Aksaray'da otomobil devrildi

Otomobilin devrilmesi sonucu Murat Genç ile ablası Fidan Atılmış yaralandı. Ağabey Veli Genç ise yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan abla ve kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.