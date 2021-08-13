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    Aksaray'da otomobil devrildi

    Otomobilin devrilmesi sonucu Murat Genç ile ablası Fidan Atılmış yaralandı. Ağabey Veli Genç ise yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan abla ve kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 15:05
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    Aksaray'da otomobil devrildi

    Aksaray- Nevşehir yolunda, Tunceli'den İzmir’e giden Murat Genç yönetimindeki 35 GC 6351 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.

    ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada Murat Genç ile ablası Fidan Atılmış ve ağabeyi Veli Genç yaralandı.

    Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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    AĞABEY ÖLDÜ, KARDEŞLER YARALI

    Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralı Veli Genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Abla ve kardeşinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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