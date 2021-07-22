Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

7 kişinin yaralandığı kaza sonrası, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aksaray-Ankara yolu Altınkaya mevkisinde, Hakan B. idaresindeki 06 PRT 87 plakalı otomobil, Ankara istikametinden Aksaray istikametine giden Halil A. idaresindeki 34 YT 2719 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle otomobil refüjdeki bariyerlere çarparken, hafif ticari araç ise takla attı.

Sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki Z.D.B., 49 yaşındaki Zinet A., 13 yaşındaki S.K., 11 yaşındaki F.B.ve 41 yaşındaki Gültaze B. yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.