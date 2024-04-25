Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpıştı: 3 kişi yaralandı Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi İstikamet Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Erkan Ç. (24) idaresindeki otomobil, tali yoldan dönüş yapan Rıfkı İ.(59) yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.N. (15), İ.N. ve kamyonette yolcu olarak bulunan T.İ. (55) yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşananlar kamerada

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde tali yoldan çıkmaya çalışan kamyonetin yolda seyir halinde olan otomobil ile çarpışması sonucu savrulduğu görülüyor.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)