Aksaray'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Aksaray'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Aksaray'da Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesinde, Coğlaki Mahallesinden Zafer Mahallesi istikametine giden Ali B. (17) idaresindeki plakasız motosiklet aynı istikamette seyreden Bayram Ö. (52) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Sağ bacağı kırıldı

İHA'nın haberine göre, kazanın etkisiyle sağ bacağı kırılan motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada sedye ile acile taşınan ağır yaralı motosiklet sürücüsünün bacağının acısıyla ettiği feryat yürek burktu.

Yaralının durumu ciddiyetini koruyor

Motosiklet sürücüsünün tedavisi sonucu sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ağır yaralı sürücü ameliyat sonrası hastanede gözlem altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



