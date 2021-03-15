Aksaray'da otomobil kazası: İki aileden 5 yaralı

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. İki araçtan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde oturan 36 yaşındaki Oktay Arpa, ailesiyle muayene olmak için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesiyle evine dönmek üzere yola çıkan Arpa, 14.30 sıralarında Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Selime beldesi kavşağı yakınlarında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti.

5 YARALI

Otomobil, Muammer Kılıç'ın (55) kullandığı 68 AAE 941 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Oktay Arpa, eşi Merve Arpa (36), çocuğu Damla Arpa (2) ile diğer araç sürücüsü Muammer Kılıç ve eşi Fatma Kılıç (55) yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.













































