Aksaray'da otomobil müstakil evin bahçesine düştü

Aksaray'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil müstakil bir evin bahçesine düştü. Masada oturan aileye çarpmaya ramak kalırken, kazada şoka giren iki kız kardeşi sağlık görevlisi el ele tutuşturdu.

Aksaray-Nevşehir Karayolu Nevşehir istikametinden, tali yoldan karayoluna çıkan Savaş Ç. (40) idaresindeki 68 AG 530 plakalı BMW marka otomobil, karayolunda Nevşehir istikametine seyreden Hasan K. (38) idaresindeki 68 AAR 319 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle müstakil bir evin bahçesine düştü.

Araçta sürücü ve sürücünün kızları Nisanur K. (15) ve Beyzanur K. (13) yaralanırken, otomobilde ise yolcu olarak bulunan Nihal Ç. (39) yaralandı.

''EL ELE TUTUŞTURUP, 'BİRBİRİNİZDEN GÜÇ ALIN' DEDİ''

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan ve kazanın etkisiyle şoka giren Beyzanur K. (13) ve ablası Nisanur K.’ya (15) sağlık ekiplerince aynı ambulansa alındı.

Gözü yaşlı kardeşlerin şoka girdiğini gören sağlık görevlisi 2 kız kardeşi el ele tutuşturarak sakinleştirdi. Yaralı kız kardeşlerle sürekli konuşarak teselli veren sağlık görevlisi, “El ele tutuşun, el ele tutuşun. Birbirinizden güç alın. Bak bir şey yok. Beni duyuyor musun? Bak korkma, senin ayakkabılarını da bulur getiririz, daha iyisini alırız. Bak kardeşin yanında gayet iyisin. Şu an sizin sağlığınızdan daha değerli bir şey yok” diyerek kız kardeşleri sakinleştirdi.

İlk müdahalelerinin ardında Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan kardeşlerin ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EVİN BAHÇESİNDE EV SAKİNLERİ OTURUYORDU

Yaşanan kazayı anlatan müstakil evin sahibi Abdulkadir Bat (50), “Boyacı arkadaşlar vardı içeride. Evi Boyattırıyordum. Arkadaşın biri fırçayı yıkadı içeri girerken bir gümbürtü patladı yani, gümledi. Burada oturuyorduk. İçeride arkadaşlar boya yapıyordu” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.