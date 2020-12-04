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    Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

    Kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 04.12.2020 - 15:09
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    Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

    Aksaray - Konya Karayolunun 17. kilometre Yapılcan köyü girişinde Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Duran M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

    AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

    Aracın şarampole düşerek takla attığı kazada otomobil sürücüsü Duran M. ve araçta yolcu olarak bulunan Ekrem M., Zeynep M.,Döne M.  yaralandı.

    Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla

    ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı #1

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    Aksaray da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı #3

    Aksaray da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı #4

    Aksaray da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı #5

     

     

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